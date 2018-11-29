ВР и Минэнерго Азербайджана создадут рабгруппу по сотрудничеству в сфере возобновляемых источников энергии

Компания ВР предложила министерству энергетики Азербайджана создать совместную рабочую группу по сотрудничеству в сфере возобновляемых источников энергии.
Такое предложение было сделано на встрече министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова с делегацией во главе с региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонсом, сообщает Минэнерго.
«Компания ВР предложила создать совместную рабочую группу с Азербайджаном по сотрудничеству в сфере возобновляемых источников энергии и подписать меморандум о взаимопонимании с Минэнерго», - отмечается в сообщении.
В ходе встречи было отмечено, что имеется значительный потенциал для сотрудничества сторон в этом направлении.
Кроме того, представители ВР провели презентацию на тему «Возможности альтернативной энергии в Азербайджане».
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»