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ТЭК 29.11.2018 13:30

ВР и Минэнерго Азербайджана создадут рабгруппу по сотрудничеству в сфере возобновляемых источников энергии

Компания ВР предложила министерству энергетики Азербайджана создать совместную рабочую группу по сотрудничеству в сфере возобновляемых источников энергии.

Такое предложение было сделано на встрече министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова с делегацией во главе с региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонсом, сообщает Минэнерго.

«Компания ВР предложила создать совместную рабочую группу с Азербайджаном по сотрудничеству в сфере возобновляемых источников энергии и подписать меморандум о взаимопонимании с Минэнерго», - отмечается в сообщении.

В ходе встречи было отмечено, что имеется значительный потенциал для сотрудничества сторон в этом направлении.

Кроме того, представители ВР провели презентацию на тему «Возможности альтернативной энергии в Азербайджане».

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВР, РАБГРУППА, МЕМОРАНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]