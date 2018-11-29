Трамп заявил, что отменяет встречу с Путиным на G20

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что отменяет встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине на полях G20.

"На основании того факта, что корабли и моряки не вернулись на Украину из России я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить запланированную ранее встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным", - написал он в Twitter.