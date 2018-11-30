Поверенный в делах США надеется, что ее преемник прибудет в Минск уже в ранге посла

Поверенный в делах США в Белоруссии Дженифер Мур заявляет о наличии политической воли двух сторон вернуть послов после 10 лет их отсутствия.

"Я считаю, что есть политическая воля обеих сторон вернуть послов. Технические детали несколько тормозят процесс. Из-за них все это идет медленнее", - заявила Д.Мур в интервью агентству Белапан.

По ее словам, "требуется время, чтобы достичь того момента, когда сможет появиться посол и когда штат посольства сможет должным образом обеспечить и поддержать его работу". "Это технический момент - восстановление полноценного штата сотрудников, их обустройство и гарантии того, что мы сможем соответствовать всем требованиям для приезда и поддержки работы посла", - сказала глава американской дипмиссии.

При этом Д.Мур оптимистично оценивает сроки появления посла США в Беларуси. "Я оптимист. Если я хорошо выполню свою работу, то могу стать последним поверенным в делах. Тогда человек, который заменит меня, приедет уже в ранге посла", - сказала она.

Комментируя двусторонние отношения, в частности, продление на 12 месяцев моратория на американские санкции в отношении белорусcких нефтехимических предприятий, Д.Мур отметила, что "если Белоруссия продолжит делать позитивные шаги для общего улучшения ситуации, мы можем рассмотреть вопрос о снятии санкций". "США по-прежнему привержены защите человеческого достоинства и соблюдению основополагающих демократических принципов. Прогресс в этих вопросах создаст пространство для улучшения двусторонних отношений, особенно в экономической сфере применительно к санкциям", - сказала дипломат.

По ее словам, власти США, принимая в октябре решение о продлении моратория на санкции, учитывали в том числе "улучшение ситуации с правом на свободу собраний, например, разрешение провести 25 марта мероприятие по случаю 100-летия Белорусской Народной Республики".

Комментируя отношения Беларуси с Россией в контексте обострения американо-российских отношений, Д.Мур подчеркнула: "Тесные отношения с Россией являются вполне естественными для Белоруссии. Это обусловлено географией, культурой, историей и связями между людьми. Соединенные Штаты не заинтересованы в подрыве этих отношений. Мы не заинтересованы в том, чтобы просить Белоруссию сделать выбор между Востоком и Западом".

Как сообщалось, с 2008 года в Белоруссии нет посла США. Обострение отношений между Минском и Вашингтоном произошло после того, как в 2007-2008 годах США ввели ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим".

Минск был вынужден пойти на отзыв посла в США и сокращение дипломатического присутствия в этой стране. Число сотрудников посольства США в Минске было сокращено по настоянию белорусской стороны в марте 2008 года. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного.

В октябре 2018 года Минфин США объявил о решении Вашингтона продлить на год режим приостановки санкций в отношении девяти предприятий нефтехимической отрасли Белоруссии. Решение действует до 25 октября 2019 года. Министерство финансов США частично сняло санкции с девяти белорусских предприятий нефтехимической отрасли в октябре 2015 года. До настоящего времени данное решение пересматривалось раз в полгода.