Болтон разъяснил Ушакову причины отмены встречи президентов РФ и США в Буэнос-Айресе

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что проинформировал помощника президента РФ Юрия Ушакова о причинах отказа Дональда Трампа от встречи с Владимиром Путиным "на полях" саммита G20 в Буэнос-Айресе.

"Вчера (в субботу - ИФ) Кремль попросил разъяснить причины отмены встреч лидеров двух стран. Я передал послу Ушакову четкий сигнал президента", - написал Дж.Болтон в "Твиттере".

Как сообщалось, встреча Д.Трампа и В.Путина в Аргентине была отменена в последний момент американской стороной.

Д.Трамп, вместе с тем, заявил, что в соответствующее время будет готов к встрече с президентом РФ В.Путиным.

"Как я уже говорил, если быть откровенным, то в свете того, что произошло с Украиной, ее кораблями и моряками, сейчас было бы не лучшее время для встречи, но я с ним встречусь", - сказал американский президент в интервью Би-би-си.

Он добавил: "Думаю у нас (с В.Путиным - ИФ) очень хорошие отношения, думаю, у нас будут хорошие отношения с Россией, Китаем и со всеми. Считаю, что это важно. Поэтому, я встречусь с ним (В.Путиным - ИФ) в соответствующее время".

Между тем В.Путин в субботу заявил, что российская сторона не ставит предварительных условий для встречи с Д.Трампом.

"Мы не ставим каких-то предварительных условий, потому что уж очень важны вопросы, которые мы должны обсудить", - сказал В.Путин на пресс-конференции в Аргентине.