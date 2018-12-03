В азербайджанском музее рассказали о русском фарфоре

30 ноября 2018 года в Азербайджанском национальном музее искусств, в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в городе Баку (РИКЦ) «Беседы об искусстве», собрались знатоки и поклонники русского фарфора.

Состоялась дискуссия «Русский дореволюционный фарфор из коллекции Азербайджанского национального музея искусств».

Заведующая отделом Азербайджанского национального музея искусств Фидан Мурадалиева ознакомила участников встречи с историко-художественной коллекцией русского фарфора. Исторический диапазон экспонатов очень широк - от XVIII до XX веков. Впечатляют их изготовители: Императорский фарфоровый завод, заводы Гарднера, Попова, Батенина, Kорнилова, Кузнецова, фабрики Миклашевского, Новых, Сафронова и др. История этих заводов, мануфактур и фабрик требует отдельного изучения специалистами.

Слушателями интересной беседы в этот раз стали любители истории русского искусства и литературы, представители организаций соотечественников, будущие искусствоведы.