Пресс-релиз

4 декабря в Бакинском государственном университете состоится круглый стол «Ф.М. Достоевский в работах азербайджанских литературоведов».

Начало – в 12:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов