Азербайджанская НБКО Embafinans разместила облигации еще на 1 млн манатов

Общий объем эмиссии достиг 3 млн манатов

Азербайджанская небанковская кредитная организация Embafinans разместила в полном объеме второй транш процентных облигаций в размере 1 млн манатов.

Аукцион по размещению 1 тыс. облигаций со сроком обращения 365 дней прошел на Бакинской фондовой бирже 3 декабря. Аукционная цена каждой бумаги составила 1000 манатов. Один инвестор подал одну заявку на 1 млн манатов. Эмиссия была реализована полностью, объем размещения составил 1 млн манатов.

Доходность по облигациям составляет 10,5% годовых, срок обращения облигаций истекает 3 декабря 2019 года.

Отметим, что это второй транш эмиссии облигаций Embafinans. 8 октября НБКО Embafinans разместила на Бакинской фондовой бирже облигации на 2 млн манатов. Таким образом, общий объем эмиссии облигаций Embafinans достиг 3 млн манатов. На вторичном рынке продано уже 90% облигаций, выпущенных в рамках первого транша.

Андеррайтером размещения выступает инвестиционная компания AzFinance. Лицо, желающее приобрести облигации Embafinans на вторичном рынке, может обратиться в AzFinance. AzFinance предлагает эти облигации физическим лицам по ставке 10,5% годовых.

Купонный доход по облигациям Embafinans выплачивается ежемесячно. Этот доход не облагается никаким налогом и не требует дополнительных расходов. Владелец облигаций может в любое время продать их и получить обратно свои средства с начисленными процентами.

Для приобретения облигаций необходимо позвонить по номеру 050 290 44 88 и с удостоверением личности прийти в компанию AzFinance. Процесс очень прост. После предоставления удостоверения личности заключается сделка. Средства размещаются в том банке, в котором пожелает клиент, после чего они перечисляются в AzFinance или Национальный депозитарный центр. Облигации приобретаются в течение одного рабочего дня, и клиент получает документ о том, что он является владельцем облигаций.

Об Embafinans

Embafinans работает с 2012 года. За этот период НБКО выдала около 160 млн кредитов более 150 тыс. клиентов. Уставный капитал составляет 10 млн манатов, доля просроченных кредитов – 4,5%. По уровню эффективности (соотношение прибыль/капитал) и качеству кредитного портфеля НБКО Embafinans сопоставима с первой пятеркой местных банков.

Embafinans последние три года работает с прибылью, по итогам третьего квартала 2018 года получила прибыль в размере 1,5 млн манатов.

НБКО кредитует продукцию многих компаний на рынке мебели и бытового оборудования. Наряду с успехами в развитии электронного кредитования, компания имеет два филиала в Баку и четыре филиала в регионах.