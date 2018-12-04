Азербайджанская НБКО Embafinans разместила облигации еще на 1 млн манатов

Общий объем эмиссии достиг 3 млн манатов
Азербайджанская небанковская кредитная организация Embafinans разместила в полном объеме второй транш процентных облигаций в размере 1 млн манатов.
Аукцион по размещению 1 тыс. облигаций со сроком обращения 365 дней прошел на Бакинской фондовой бирже 3 декабря. Аукционная цена каждой бумаги составила 1000 манатов. Один инвестор подал одну заявку на 1 млн манатов. Эмиссия была реализована полностью, объем размещения составил 1 млн манатов.
Доходность по облигациям составляет 10,5% годовых, срок обращения облигаций истекает 3 декабря 2019 года.
Отметим, что это второй транш эмиссии облигаций Embafinans. 8 октября НБКО Embafinans разместила на Бакинской фондовой бирже облигации на 2 млн манатов. Таким образом, общий объем эмиссии облигаций Embafinans достиг 3 млн манатов. На вторичном рынке продано уже 90% облигаций, выпущенных в рамках первого транша.
Андеррайтером размещения выступает инвестиционная компания AzFinance. Лицо, желающее приобрести облигации Embafinans на вторичном рынке, может обратиться в AzFinance. AzFinance предлагает эти облигации физическим лицам по ставке 10,5% годовых.
Купонный доход по облигациям Embafinans выплачивается ежемесячно. Этот доход не облагается никаким налогом и не требует дополнительных расходов. Владелец облигаций может в любое время продать их и получить обратно свои средства с начисленными процентами.
Для приобретения облигаций необходимо позвонить по номеру 050 290 44 88 и с удостоверением личности прийти в компанию AzFinance. Процесс очень прост. После предоставления удостоверения личности заключается сделка. Средства размещаются в том банке, в котором пожелает клиент, после чего они перечисляются в AzFinance или Национальный депозитарный центр. Облигации приобретаются в течение одного рабочего дня, и клиент получает документ о том, что он является владельцем облигаций.
Об Embafinans
Embafinans работает с 2012 года. За этот период НБКО выдала около 160 млн кредитов более 150 тыс. клиентов. Уставный капитал составляет 10 млн манатов, доля просроченных кредитов – 4,5%. По уровню эффективности (соотношение прибыль/капитал) и качеству кредитного портфеля НБКО Embafinans сопоставима с первой пятеркой местных банков.
Embafinans последние три года работает с прибылью, по итогам третьего квартала 2018 года получила прибыль в размере 1,5 млн манатов.
НБКО кредитует продукцию многих компаний на рынке мебели и бытового оборудования. Наряду с успехами в развитии электронного кредитования, компания имеет два филиала в Баку и четыре филиала в регионах.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 27 нарушений - Минобороны Азербайджана
Мадуро может в 2019 году посетить Азербайджан для участия в саммите Движения неприсоединения – дипломат
Главы МИД Азербайджана и Армении обсудят карабахское урегулирование 5 декабря в Милане
ЧБТР ведет переговоры с банками в Азербайджане о кредитовании в нацвалюте
Азербайджан продолжит взаимодействие с производителями нефти для сбалансированности рынка – Минэнерго
Панкин: ЧБТР не рассматривает возможности участия в приватизации МБА, поддерживает оздоровление в AccessBank
Азербайджан за 5 лет должен стать туристическим хабом на Кавказе – Бюро по туризму
День рождения Ким Чен Ына вновь не отмечен в календаре Северной Кореи как праздничный
Хорватский футболист Лука Модрич впервые стал обладателем "Золотого мяча"
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Казахстан запустил два спутника на ракете-носителе Falcon 9
Совбез ООН во вторник обсудит вопрос о ракетных испытаниях Ирана
Показания экс-главы предвыборного штаба Трампа опубликуют в пятницу
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»