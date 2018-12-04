Букингемский дворец украсили к Рождеству

В официальной лондонской резиденции британских монархов активно готовятся к приближению рождественских праздников.
В официальном аккаунте королевской семьи в Twitter во вторник разместили видеозапись, на которой показано, как украсили Букингемский дворец.
В резиденцию доставили сразу несколько больших и пышных елей, которые установили в Мраморном холле дворца, а также в других залах. На елях горят праздничные огни, среди украшений - золотистые игрушки в виде карет, корон и другой подобной символики. Во дворце также украшены своды и лестничные проемы.
В описании видео написано: "Рождественские ели прибыли в Букингемский дворец".
Между тем, по данным газеты "Дейли телеграф", вся семья герцога Кембриджского Уильяма в этом году на рождественские каникулы отправится на несколько дней в гости к матери Кейт Миддлтон, которая живет в Баклбери в Западном Беркшире. В этом поместье у 5-летнего принца Джорджа и 3-летней принцессы Шарлотта есть свои отдельные комнаты, в которых будут установлены рождественские ели, украшать их дети будут самостоятельно.
В Великобритании, как и в большинстве европейских стран, Рождество традиционно отмечают в ночь на 25 декабря.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»