Инаугурация Зурабишвили может состояться в царском дворце Ираклия Второго в Телави - СМИ

Одним из мест проведения церемонии инаугурации избранного президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая состоится 16 декабря, рассматривается отреставрированный дворец грузинского царя Ираклия Второго в городе Телави, расположенном на востоке Грузии, в сообщают во вторник грузинские СМИ.

По данным изданий, во вторник дворец в Телави посетила группа организаторов церемонии инаугурации.

Между тем в беседе с журналистами С.Зурабишвили заявила, что пока место инаугурации окончательно не согласовано, но где она состоится, будет озвучено в ближайшие два дня.

Ранее СМИ также сообщали, что инаугурация С.Зурабишвили может состояться в городе Поти, расположенном на берегу Черного моря.

По данным ЦИК Грузии С.Зурабишвили набрала во втором туре выборов президента 28 ноября 59,52% голосов избирателей, ее соперник, кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе - 40,48%.

Новая конституция Грузии, которая вступит в силу 16 декабря, после церемонии инаугурации С.Зурабишвили, существенно ограничивает полномочия президента и сводит их к представительским.

Сохраняя за собой звание главы государства и Верховного главнокомандующего, президент не имеет права без согласия правительства вести международные переговоры с другими странами и международными организациями.

Новой конституцией аннулируется Совет Национальной безопасности при президенте Грузии.

Только с разрешения правительства президент может назначать и освобождать с постов послов и представителей высших чинов вооруженных сил.

Президенту сохранили право выдачи грузинского гражданства, помилования осужденных, награждение лиц государственными наградами.