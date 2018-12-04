Инаугурация Зурабишвили может состояться в царском дворце Ираклия Второго в Телави - СМИ

Одним из мест проведения церемонии инаугурации избранного президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая состоится 16 декабря, рассматривается отреставрированный дворец грузинского царя Ираклия Второго в городе Телави, расположенном на востоке Грузии, в сообщают во вторник грузинские СМИ.
По данным изданий, во вторник дворец в Телави посетила группа организаторов церемонии инаугурации.
Между тем в беседе с журналистами С.Зурабишвили заявила, что пока место инаугурации окончательно не согласовано, но где она состоится, будет озвучено в ближайшие два дня.
Ранее СМИ также сообщали, что инаугурация С.Зурабишвили может состояться в городе Поти, расположенном на берегу Черного моря.
По данным ЦИК Грузии С.Зурабишвили набрала во втором туре выборов президента 28 ноября 59,52% голосов избирателей, ее соперник, кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе - 40,48%.
Новая конституция Грузии, которая вступит в силу 16 декабря, после церемонии инаугурации С.Зурабишвили, существенно ограничивает полномочия президента и сводит их к представительским.
Сохраняя за собой звание главы государства и Верховного главнокомандующего, президент не имеет права без согласия правительства вести международные переговоры с другими странами и международными организациями.
Новой конституцией аннулируется Совет Национальной безопасности при президенте Грузии.
Только с разрешения правительства президент может назначать и освобождать с постов послов и представителей высших чинов вооруженных сил.
Президенту сохранили право выдачи грузинского гражданства, помилования осужденных, награждение лиц государственными наградами.
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