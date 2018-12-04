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Регион 04.12.2018 17:35

Инаугурация Зурабишвили может состояться в царском дворце Ираклия Второго в Телави - СМИ

Одним из мест проведения церемонии инаугурации избранного президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая состоится 16 декабря, рассматривается отреставрированный дворец грузинского царя Ираклия Второго в городе Телави, расположенном на востоке Грузии, в сообщают во вторник грузинские СМИ.

По данным изданий, во вторник дворец в Телави посетила группа организаторов церемонии инаугурации.

Между тем в беседе с журналистами С.Зурабишвили заявила, что пока место инаугурации окончательно не согласовано, но где она состоится, будет озвучено в ближайшие два дня.

Ранее СМИ также сообщали, что инаугурация С.Зурабишвили может состояться в городе Поти, расположенном на берегу Черного моря.

По данным ЦИК Грузии С.Зурабишвили набрала во втором туре выборов президента 28 ноября 59,52% голосов избирателей, ее соперник, кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе - 40,48%.

Новая конституция Грузии, которая вступит в силу 16 декабря, после церемонии инаугурации С.Зурабишвили, существенно ограничивает полномочия президента и сводит их к представительским.

Сохраняя за собой звание главы государства и Верховного главнокомандующего, президент не имеет права без согласия правительства вести международные переговоры с другими странами и международными организациями.

Новой конституцией аннулируется Совет Национальной безопасности при президенте Грузии.

Только с разрешения правительства президент может назначать и освобождать с постов послов и представителей высших чинов вооруженных сил.

Президенту сохранили право выдачи грузинского гражданства, помилования осужденных, награждение лиц государственными наградами.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЗУРАБИШВИЛИ, ИНАУГУРАЦИЯ, МЕСТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]