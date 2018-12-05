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Внешняя политика 05.12.2018 12:06

Лавров примет участие в заседании СМИД ОЧЭС в Баку – МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с визитом Азербайджан для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОЧЭС, который пройдет в Баку 14 декабря, сказала на брифинге в среду официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«В ходе мероприятия будут подведены итоги полугодового председательства Азербайджана в этой структуре, которое прошло под девизом, предполагающим укрепление взаимосвязанности Черноморского региона с особым вниманием к вопросам торговли», - отметила она.

По ее словам, на заседании будет также рассмотрен широкий круг вопросов региональной повестки дня в области экономического сотрудничества, включающие такие актуальные отраслевые проблемы, как транспорт, энергетика, сельское хозяйство, наука, технологии, здравоохранение.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИНИСТР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]