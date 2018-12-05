Лавров примет участие в заседании СМИД ОЧЭС в Баку – МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с визитом Азербайджан для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОЧЭС, который пройдет в Баку 14 декабря, сказала на брифинге в среду официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«В ходе мероприятия будут подведены итоги полугодового председательства Азербайджана в этой структуре, которое прошло под девизом, предполагающим укрепление взаимосвязанности Черноморского региона с особым вниманием к вопросам торговли», - отметила она.

По ее словам, на заседании будет также рассмотрен широкий круг вопросов региональной повестки дня в области экономического сотрудничества, включающие такие актуальные отраслевые проблемы, как транспорт, энергетика, сельское хозяйство, наука, технологии, здравоохранение.

Р.Бабаев