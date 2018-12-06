Три человека погибли в результате взрыва на юго-востоке Ирана

Не менее трех человек стали жертвами взрыва в портовом иранском городе Чехбехар на юго-востоке страны, сообщает в четверг телеканал "Пресс-ТВ".

Еще несколько человек получили ранения.

По данным телеканала, речь идет о взрыве заминированного автомобиля.

По некоторой информации, после взрыва произошла перестрелка.