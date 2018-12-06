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Регион 06.12.2018 11:43

Три человека погибли в результате взрыва на юго-востоке Ирана

Не менее трех человек стали жертвами взрыва в портовом иранском городе Чехбехар на юго-востоке страны, сообщает в четверг телеканал "Пресс-ТВ".

Еще несколько человек получили ранения.

По данным телеканала, речь идет о взрыве заминированного автомобиля.

По некоторой информации, после взрыва произошла перестрелка.

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Тэги: ИРАН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]