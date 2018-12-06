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Дальнее зарубежье 06.12.2018 22:01

В ООН обвинят стороны конфликта в Йемене в создании препятствий доставке гуманитарной помощи голодающим

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли в четверг заявил в интервью "Ассошиэйтед пресс", что представители боевиков мешают поставкам гуманитарных грузов в Йемен и не предоставляют специалистам программы доступ к гражданскому населению.

"Я говорю об этом, потому что у нас есть проблемы с доступом в некоторые регионы Йемена. Нам нужно больше людей, но они блокируют наши визы. Нам нужно оборудование, они его не пропускают. Они лишают нас доступа", - сказал Д.Бизли.

Ранее Д.Бизли выступал с критикой саудовской коалиции, которую также обвинял в блокировке гуманитарных поставок через порты Йемена.

Глава Всемирной продовольственной программы ООН посетил Йемен лично две недели назад. По возвращении он назвал ситуацию в стране "отчаянной", подчеркнув, что организации нужны средства и доступ в страну, чтобы предотвратить голод.

Около 20 млн человек в Йемене живут на грани голода. При этом 65 тыс. человек в стране выживают на грани голодной смерти, и, по мнению экспертов из Всемирной продовольственной программы, это число может вырасти до 237 тыс., если помощь не будет оказана в ближайшее время.

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Тэги: ООН, ЙЕМЕН, ПРОДОВОЛЬСТИЕ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]