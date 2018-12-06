В ООН обвинят стороны конфликта в Йемене в создании препятствий доставке гуманитарной помощи голодающим

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли в четверг заявил в интервью "Ассошиэйтед пресс", что представители боевиков мешают поставкам гуманитарных грузов в Йемен и не предоставляют специалистам программы доступ к гражданскому населению.
"Я говорю об этом, потому что у нас есть проблемы с доступом в некоторые регионы Йемена. Нам нужно больше людей, но они блокируют наши визы. Нам нужно оборудование, они его не пропускают. Они лишают нас доступа", - сказал Д.Бизли.
Ранее Д.Бизли выступал с критикой саудовской коалиции, которую также обвинял в блокировке гуманитарных поставок через порты Йемена.
Глава Всемирной продовольственной программы ООН посетил Йемен лично две недели назад. По возвращении он назвал ситуацию в стране "отчаянной", подчеркнув, что организации нужны средства и доступ в страну, чтобы предотвратить голод.
Около 20 млн человек в Йемене живут на грани голода. При этом 65 тыс. человек в стране выживают на грани голодной смерти, и, по мнению экспертов из Всемирной продовольственной программы, это число может вырасти до 237 тыс., если помощь не будет оказана в ближайшее время.
Баку предложил ОБСЕ организовать оценочную миссию на оккупированные территории Азербайджана
Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург
Баку рассчитывает на серьезный прогресс в 2019 году в карабахском урегулировании – глава МИД Азербайджана
АИКГФ в январе-ноябре 2018г выдал ипотечных кредитов на 242 млн манатов
В Ереване заявили о намерении расширить армяно-иранскую программу "газ в обмен на электроэнергию"
ГТК рассчитывает в 2019г охватить системой «зеленой коридор» 30% компаний-импортеров в Азербайджан
Азербайджан представит в ЮНЕСКО еще один нацэлемент для включения в список нематериального культурного наследия
ГТК Азербайджана выявил попытку контрабандного провоза 125 мобильных телефонов
Шесть человек, в том числе два ребенка, погибли в результате столкновения "Скорой" и легковушки на Кубани
В селе Агбулаг Шахбузского района строят горнолыжный центр
ИВ Массалы направит 3 млн манатов на работы по благоустройству
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Bakcell поддерживает участие субъектов малого и среднего бизнеса в выставке Bakutel 2018
В Баку прошла лекция «Татарский (Азербайджанский) конный полк "Дикой дивизии"»
Русская община Азербайджана: «Затулин забыл, что Армения оккупировала территории Азербайджана»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»