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07.12.2018 11:56

В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка, посвященная 25-летию Конституции России


6 декабря 2018 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась фотовыставка «Конституция Российской Федерации: вчера, сегодня, завтра». Она посвящена 25-летию Основного Закона Российской Федерации.

Как известно, ныне действующая Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года на всенародном общероссийском референдуме.

С приветствием к гостям РИКЦ обратился руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Бочарников, принявший участие в открытии выставки, рассказал о роли Основного Закона в развитии Российской Федерации и гарантиях прав её гражданам.

Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики, председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин в своем выступлении остановился на современной истории развития отношений Азербайджана и России.

Участниками мероприятия стали представители аккредитованных в Азербайджане дипломатических миссий, депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, руководители общественных организаций, научных учреждений, преподаватели и студенты вузов, учителя и учащиеся школ, представители СМИ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]