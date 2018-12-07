В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка, посвященная 25-летию Конституции России





6 декабря 2018 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась фотовыставка «Конституция Российской Федерации: вчера, сегодня, завтра». Она посвящена 25-летию Основного Закона Российской Федерации.

Как известно, ныне действующая Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года на всенародном общероссийском референдуме.

С приветствием к гостям РИКЦ обратился руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Бочарников, принявший участие в открытии выставки, рассказал о роли Основного Закона в развитии Российской Федерации и гарантиях прав её гражданам.

Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики, председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин в своем выступлении остановился на современной истории развития отношений Азербайджана и России.

Участниками мероприятия стали представители аккредитованных в Азербайджане дипломатических миссий, депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, руководители общественных организаций, научных учреждений, преподаватели и студенты вузов, учителя и учащиеся школ, представители СМИ.