В Киргизии ждут госвизита Путина в следующем году

Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым запланированный на следующий год визит президента РФ Владимира Путина в Бишкек, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского МИД.
"Встреча Ч.Айдарбекова и С.Лаврова состоялась в четверг в Милане в рамках участия в заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ. Министры в целом обсудили предстоящий в 2019 году государственный визит главы российского государства в Киргизию, а также визит С.Лаврова в республику", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, в ходе переговоров главы МИД двух стран обменялись мнениями по ряду вопросов киргизско-российских отношений в двустороннем и многостороннем форматах, а также дальнейшему расширению и совершенствованию стратегического партнерства.
Ранее о встрече двух министров "на полях" заседания СМИД ОБСЕ сообщили в МИД РФ.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, обменялись мнениями по наиболее актуальным темам международной и региональной повестки дня", - говорилось в сообщении.
В Брюсселе рассчитывают на скорое завершение переговоров с Баку по новому соглашению о стратегическом партнерстве – посол
ЕС и Азербайджан в январе 2019 года продолжат диалог по вопросам безопасности и торговли
Алиев и Пашинян в Санкт-Петербурге обменялись мнениями по карабахскому урегулированию
Чад, ЮАР и Узбекистан присоединяются к ОПЕК в качестве наблюдателей
Ципрас: Газопровод TAP готов качать также и российский газ
Азерпочт и Почта России будут сотрудничать для решения проблем в сфере почты, финансов и электронных услуг
Правительство Азербайджана утвердило порядок создания кладбищ
Горнолыжные курорты Азербайджана и Северного Кавказа может связать единый пропуск
Евросоюз решил собрать 20 млрд евро на развитие искусственного интеллекта
В селе Агбулаг Шахбузского района строят горнолыжный центр
ИВ Массалы направит 3 млн манатов на работы по благоустройству
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Определился победителъ конкурса Nar для Samsung Galaxy Note 9
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»