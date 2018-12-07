В Киргизии ждут госвизита Путина в следующем году

Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым запланированный на следующий год визит президента РФ Владимира Путина в Бишкек, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского МИД.

"Встреча Ч.Айдарбекова и С.Лаврова состоялась в четверг в Милане в рамках участия в заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ. Министры в целом обсудили предстоящий в 2019 году государственный визит главы российского государства в Киргизию, а также визит С.Лаврова в республику", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в ходе переговоров главы МИД двух стран обменялись мнениями по ряду вопросов киргизско-российских отношений в двустороннем и многостороннем форматах, а также дальнейшему расширению и совершенствованию стратегического партнерства.

Ранее о встрече двух министров "на полях" заседания СМИД ОБСЕ сообщили в МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, обменялись мнениями по наиболее актуальным темам международной и региональной повестки дня", - говорилось в сообщении.