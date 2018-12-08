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ТЭК 08.12.2018 11:43

Ирак в рамках сделки ОПЕК+ сократит добычу нефти на 140 тыс. б/с - министр нефти

Ирак в рамках сделки ОПЕК+ сократит добычу нефти на 140 тыс. б/с, сообщил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль Гадбан.

Он отметил, что в целом страны ОПЕК в рамках сделки сократят добычу нефти на 2,8%, не-ОПЕК - на 2%.

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Тэги: ИРАК, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]