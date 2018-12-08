Ирак в рамках сделки ОПЕК+ сократит добычу нефти на 140 тыс. б/с - министр нефти

Ирак в рамках сделки ОПЕК+ сократит добычу нефти на 140 тыс. б/с, сообщил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль Гадбан.

Он отметил, что в целом страны ОПЕК в рамках сделки сократят добычу нефти на 2,8%, не-ОПЕК - на 2%.