Ирак в июне нарастил экспорт нефти на 1% к маю

Среднесуточный объем экспорта нефти из Ирака по итогам июня составил 3,335 млн б/с, говорится в сообщении министерства нефти страны. В мае данный показатель составлял 3,305 млн б/с. Таким образом, за месяц он увеличился на 0,9%. Суммарный объем поставок нефти из Ирака за рубеж в прошлом месяце составил 100,059 млн баррелей. Доход от экспорта нефти в июне равнялся $7,115 млрд, средняя цена - $71,11/барр.

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