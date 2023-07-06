Ирак в июне нарастил экспорт нефти на 1% к маю

Среднесуточный объем экспорта нефти из Ирака по итогам июня составил 3,335 млн б/с, говорится в сообщении министерства нефти страны.
В мае данный показатель составлял 3,305 млн б/с. Таким образом, за месяц он увеличился на 0,9%.
Суммарный объем поставок нефти из Ирака за рубеж в прошлом месяце составил 100,059 млн баррелей.
Доход от экспорта нефти в июне равнялся $7,115 млрд, средняя цена - $71,11/барр.
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