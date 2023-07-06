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ТЭК 06.07.2023 18:30

Ирак в июне нарастил экспорт нефти на 1% к маю

Среднесуточный объем экспорта нефти из Ирака по итогам июня составил 3,335 млн б/с, говорится в сообщении министерства нефти страны.

В мае данный показатель составлял 3,305 млн б/с. Таким образом, за месяц он увеличился на 0,9%.

Суммарный объем поставок нефти из Ирака за рубеж в прошлом месяце составил 100,059 млн баррелей.

Доход от экспорта нефти в июне равнялся $7,115 млрд, средняя цена - $71,11/барр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ИРАК, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, ИЮНЬ


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