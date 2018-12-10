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Японская прокуратура предъявила обвинения Гону и Nissan

Прокуратура Токио в понедельник предъявила обвинения экс-председателю совета директоров Nissan Motor Co. Карлосу Гону и самой компании в связи с тем, что в течение пяти лет К.Гон искажал данные о своем вознаграждении в финансовой отчетности Nissan, передает японская вещательная компания NHK.

Кроме того, обвинения предъявлены бывшему директору компании Грегу Келли, который, как и К.Гон, был арестован 19 ноября.

В понедельник истекал срок их предварительного ареста.

Как сообщалось, К.Гон был арестован 19 ноября японскими властями по подозрению в занижении суммы выплат, полученных им от Nissan за пять лет, в общей сложности на $44 млн, в направлявшейся регуляторам отчетности. Сам топ-менеджер, уволенный из компании единогласным решением совета директоров, отрицает свою вину.

Кроме того, прокуратура подозревает, что за три года, завершившихся в марте 2018 года, К.Гон утаил еще часть вознаграждения, полученного от Nissan.

Сообщение о новых подозрениях позволяет прокуратуре оставить К.Гона под арестом еще на 22 дня без права освобождения под залог, пишет The Wall Street Journal. После этого, если не появятся новые обвинения, К.Гон может ходатайствовать об освобождении под залог.

64-летний Карлос Гон, родившийся в Бразилии в ливанской семье, является одним из самых известных топ-менеджеров мирового автомобилестроения. Два десятилетия назад он спас Nissan от краха за счет резкого сокращения расходов и других изменений. К.Гон был одним из архитекторов альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi, а также активно выступал за расширение партнерства с другими автопроизводителями, включая "АвтоВАЗ", германский Daimler и китайский Dongfeng.

Руководящие посты в Renault занимал с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором. С 2005 года параллельно совмещает должности президента и гендиректора Renault, а с 2009 года также возглавляет ее совет директоров. В декабре 2016 года был избран председателем совета директоров Mitsubishi.

В апреле 2017 года К.Гон передал полномочия CEO Nissan Хирото Саикаве, но остался во главе совета директоров.

В 2013-2016 годах К.Гон возглавлял совет директоров "АвтоВАЗа".

Акции Nissan подешевели почти на 3% на торгах в Токио в понедельник.

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Тэги: ЯПОНИЯ, NISSAN, ОБВИНЕНИЯ


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