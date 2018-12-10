ИВ Баку направит около 2,5 млн манатов на ремонт жилищного госфонда

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти Баку направит около 2,5 млн манатов на ремонт зданий, входящих в жилищный государственный фонд.

Согласно материалам, указанным на сайте www.tender.gov.az, департамент подписал с ООО «İnpeks.N» контракт на проведение ремонтных работ.

Сумма контракта - 2 млн 459,999 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков