ИВ Баку направит около 2,5 млн манатов на ремонт жилищного госфонда

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти Баку направит около 2,5 млн манатов на ремонт зданий, входящих в жилищный государственный фонд.
Согласно материалам, указанным на сайте www.tender.gov.az, департамент подписал с ООО «İnpeks.N» контракт на проведение ремонтных работ.
Сумма контракта - 2 млн 459,999 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»