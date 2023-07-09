ORBİS GROUP получит около 0,5 млн манатов за ремонт жилфонда в Хырдалане

ООО «ORBİS GROUP» проведет ремонт жилого фонда в городе Хырдалан. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az , за свои услуги компания получит 493 тыс. 604,54 манат. По условиям, все работы ORBİS GROUP должна выполнить до конца сентября 2023 года. Р.Ахмедов

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