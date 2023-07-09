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09.07.2023 19:32

ORBİS GROUP получит около 0,5 млн манатов за ремонт жилфонда в Хырдалане

ООО «ORBİS GROUP» проведет ремонт жилого фонда в городе Хырдалан.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az , за свои услуги компания получит 493 тыс. 604,54 манат.

По условиям, все работы ORBİS GROUP должна выполнить до конца сентября 2023 года.

Р.Ахмедов

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Тэги: ХЫРДАЛАН, ЖИЛФОНД, РЕМОНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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