Население Азербайджана в январе-ноябре увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3%

Население Азербайджана приобрело в январе-ноябре 2018 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 32 млрд 436,8 млн манатов, что на 2,7% превышает показатель аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 16 млрд 272,7 млн манатов (рост по сравнению с январем-ноябрем 2017г на 2,2%), непродовольственных товаров – 16 млрд 164,1 млн манатов (рост на 3,3%).
По данным комитета, за январь-ноябрь 45,9% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 4,3% - напитки и табачные изделия, 18,5% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 6,2% - электроприборы и мебель, 5,8% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,7% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 17,3% - прочую непродовольственную продукцию.
Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-ноябре 2018 года составили 150,7 манатов, на покупку непродовольственных товаров – 149,7 манатов.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»