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Макроэкономика 11.12.2018 12:59

Население Азербайджана в январе-ноябре увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3%

Население Азербайджана приобрело в январе-ноябре 2018 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 32 млрд 436,8 млн манатов, что на 2,7% превышает показатель аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 16 млрд 272,7 млн манатов (рост по сравнению с январем-ноябрем 2017г на 2,2%), непродовольственных товаров – 16 млрд 164,1 млн манатов (рост на 3,3%).

По данным комитета, за январь-ноябрь 45,9% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 4,3% - напитки и табачные изделия, 18,5% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 6,2% - электроприборы и мебель, 5,8% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,7% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 17,3% - прочую непродовольственную продукцию.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-ноябре 2018 года составили 150,7 манатов, на покупку непродовольственных товаров – 149,7 манатов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, ТОВАРЫ, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]