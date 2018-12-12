Индия заинтересована в транспортных проектах с участием Азербайджана – дипломат

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Индии в Баку Санжая Рану в связи с завершением его дипломатической деятельности Азербайджане.

«С.Рана выразил удовлетворение развитием отношений и наличием политического диалога, подчеркнул динамику роста товарооборота между Азербайджаном и Индией»,- говорится в сообщении МИД Азербайджана.

МИД отмечает, что собеседники обсудили связующие две страны проекты – транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг, Юг-Запад, упрощение таможенных процедур и сотрудничество в гуманитарной сфере.

С.Рана выразил заинтересованность своей страны в этих проектах, отметив, что транспортные коридоры играют роль моста, соединяющего Индию с большим количеством стран.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что стороны также подчеркнули важность проведения межмидовских политических консультаций.

Ф.Исазаде