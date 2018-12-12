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Транспорт и связь 12.12.2018 17:27

Индия заинтересована в транспортных проектах с участием Азербайджана – дипломат

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Индии в Баку Санжая Рану в связи с завершением его дипломатической деятельности Азербайджане.

«С.Рана выразил удовлетворение развитием отношений и наличием политического диалога, подчеркнул динамику роста товарооборота между Азербайджаном и Индией»,- говорится в сообщении МИД Азербайджана.

МИД отмечает, что собеседники обсудили связующие две страны проекты – транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг, Юг-Запад, упрощение таможенных процедур и сотрудничество в гуманитарной сфере.

С.Рана выразил заинтересованность своей страны в этих проектах, отметив, что транспортные коридоры играют роль моста, соединяющего Индию с большим количеством стран.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что стороны также подчеркнули важность проведения межмидовских политических консультаций.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, ИНДИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]