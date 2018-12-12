Индия заинтересована в транспортных проектах с участием Азербайджана – дипломат

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Индии в Баку Санжая Рану в связи с завершением его дипломатической деятельности Азербайджане.
«С.Рана выразил удовлетворение развитием отношений и наличием политического диалога, подчеркнул динамику роста товарооборота между Азербайджаном и Индией»,- говорится в сообщении МИД Азербайджана.
МИД отмечает, что собеседники обсудили связующие две страны проекты – транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг, Юг-Запад, упрощение таможенных процедур и сотрудничество в гуманитарной сфере.
С.Рана выразил заинтересованность своей страны в этих проектах, отметив, что транспортные коридоры играют роль моста, соединяющего Индию с большим количеством стран.
Внешнеполитическое ведомство отмечает, что стороны также подчеркнули важность проведения межмидовских политических консультаций.
Ф.Исазаде
Азербайджан продолжит покупать российское вооружение – депутат
Начальники Генштабов Азербайджана и РФ обменялись мнениями по перспективам ВТС
Нахчыван и Карабах являются неотъемлемой частью Азербайджана – российский политолог
Поставщики Apple могут вывести производство из Китая в случае повышение пошлин до 25%
Air France впервые возглавит женщина - СМИ
"Газпром космические системы" и S7 Space договорились о запусках спутников
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
Израильские военные обсудили в Москве механизм предотвращения конфликтных ситуаций в Сирии
Меркель рассказала о деталях телефонного разговора с Путиным о Сирии
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
В бакинской школе состоялся открытый урок «Гениальный лирик»
Bakcell наградила школьников победивших в конкурсе
Нахчыванская Автономная Республика вновь стала лидером инвестиционного рейтинга
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»