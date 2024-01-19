Главы МИД Азербайджана и Индии обсудили вопросы сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу, в рамках 19-го саммита Движения неприсоединения, провел встречу с главой МИД Индии Субрахманьямом Джайшанкаром.
Об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.
Согласно сообщению, стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Индией.
В ходе встречи обсуждены перспективы двусторонних отношений и текущие проблемы.
Байрамов подчеркнул важность воздержания от шагов, которые могут обострить ситуацию в регионе. Стороны договорились продолжить диалог.
Б.Рустамбеков
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