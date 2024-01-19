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Внешняя политика 19.01.2024 21:13

Главы МИД Азербайджана и Индии обсудили вопросы сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу, в рамках 19-го саммита Движения неприсоединения, провел встречу с главой МИД Индии Субрахманьямом Джайшанкаром.

Об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

Согласно сообщению, стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Индией.

В ходе встречи обсуждены перспективы двусторонних отношений и текущие проблемы.

Байрамов подчеркнул важность воздержания от шагов, которые могут обострить ситуацию в регионе. Стороны договорились продолжить диалог.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИНДИЯ, МИД


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