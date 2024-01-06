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Внешняя политика 06.01.2024 12:05

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Индии

Новоназначенный посол Азербайджана в Индии Эльчин Гусейнли вручил верительные грамоты Президенту Индии Драупади Мурму, сообщает МИД Азербайджана.

Церемония вручения состоялась в Президентском дворце Раштрапати-Бхаван в Нью-Дели.

В ходе беседы Гусейнли и Мурму обменялись мнениями о нынешнем состоянии связей между Азербайджаном и Индией в различных сферах, в том числе в торгово-экономической, энергетической, туристической, гуманитарной и других областях.

"Было подчеркнуто наличие большого потенциала для дальнейшего расширения сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах", - отмечается в сообщении.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИНДИЯ, ПОСОЛ


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