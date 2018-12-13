60% жителей Молдавии выступают против присоединения страны к НАТО - опрос

Против присоединения Молдавии к НАТО выступают 60% жителей страны, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные на пресс-конференции в четверг Ассоциацией социологов и демографов Молдовы (АСДМ).
Согласно опросу, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, то за вступление в Северо-Атлантический Альянсе высказались бы 22% граждан - на 2% меньше, чем в сентябре.
В то же время 60% опрошенных (63,4% в сентябре) считают, что страна не должна присоединяться к этому военно-политическому блоку. Еще 6% граждан отметили, что не приняли бы участие в референдуме, еще 6% не определились с ответом, а 5% респондентов не знают, что такое НАТО.
Опрос проведен по заказу кишиневского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и избирательных прав граждан государств-участников Межпарламентской ассамблея СНГ с 28 ноября по 10 декабря среди 1195 респондентов из 83 населенных пунктов республики, за исключением Приднестровья. Погрешность - плюс-минус 3%.
Халаф Халафов назначен руководителем аппарата Кабинета министров Азербайджана
Лавров заявил, что РФ хочет продолжать содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном
Министр обороны Азербайджана встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ
Нефть перешла к росту на данных о сокращении запасов в Кушинге, Brent у $60 за баррель
За 9 месяцев 2018 года Азербайджан и Казахстан увеличили товарооборот на 66% -министр
Азербайджан обеспечил поставки электроэнергии в РФ связи с аварией на ЛЭП
ГААД получит 18,2 млн манатов на строительство автодороги в Нефтчалинском районе
Президент Алиев принял участие в открытии Центра молодежи в Баку
Азербайджан посредством Travel Consul Agency Network Worldwide откроет в 6 странах турпредставительства
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»