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СНГ 13.12.2018 20:48

60% жителей Молдавии выступают против присоединения страны к НАТО - опрос

Против присоединения Молдавии к НАТО выступают 60% жителей страны, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные на пресс-конференции в четверг Ассоциацией социологов и демографов Молдовы (АСДМ).

Согласно опросу, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, то за вступление в Северо-Атлантический Альянсе высказались бы 22% граждан - на 2% меньше, чем в сентябре.

В то же время 60% опрошенных (63,4% в сентябре) считают, что страна не должна присоединяться к этому военно-политическому блоку. Еще 6% граждан отметили, что не приняли бы участие в референдуме, еще 6% не определились с ответом, а 5% респондентов не знают, что такое НАТО.

Опрос проведен по заказу кишиневского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и избирательных прав граждан государств-участников Межпарламентской ассамблея СНГ с 28 ноября по 10 декабря среди 1195 респондентов из 83 населенных пунктов республики, за исключением Приднестровья. Погрешность - плюс-минус 3%.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, НАТО, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]