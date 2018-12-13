60% жителей Молдавии выступают против присоединения страны к НАТО - опрос

Против присоединения Молдавии к НАТО выступают 60% жителей страны, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные на пресс-конференции в четверг Ассоциацией социологов и демографов Молдовы (АСДМ).

Согласно опросу, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, то за вступление в Северо-Атлантический Альянсе высказались бы 22% граждан - на 2% меньше, чем в сентябре.

В то же время 60% опрошенных (63,4% в сентябре) считают, что страна не должна присоединяться к этому военно-политическому блоку. Еще 6% граждан отметили, что не приняли бы участие в референдуме, еще 6% не определились с ответом, а 5% респондентов не знают, что такое НАТО.

Опрос проведен по заказу кишиневского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и избирательных прав граждан государств-участников Межпарламентской ассамблея СНГ с 28 ноября по 10 декабря среди 1195 респондентов из 83 населенных пунктов республики, за исключением Приднестровья. Погрешность - плюс-минус 3%.