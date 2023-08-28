Молдова активно сближается с НАТО, что чревато рисками для региональной безопасности - Совбез РФ

Молдова активно наращивает сотрудничество с НАТО, что несет риски как для внутренней, так и региональной безопасности, считает заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов.

"Формально не отказавшись от закрепленного в Конституции нейтрального статуса, Молдавия активно сближается с НАТО. Под надуманным предлогом "российской угрозы" форсированными темпами наращивается сотрудничество с альянсом в разных сферах", - сказал Шевцов в интервью "Российской газете".

По его словам, "остается сложной обстановка в Приднестровье" - Кишинев все чаще выдвигает требования вывести оперативную группу российских войск и заменить ее на гражданских наблюдателей ОБСЕ.

"Очевидно, что сложившаяся сейчас в Молдавии ситуация чревата рисками не только для внутренней, но и для региональной безопасности", - заявил замсекретаря СБ РФ.