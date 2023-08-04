Путин обсуждает с членами СБ РФ вопросы укрепления стабильности в стране

Участники оперативного совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России обсудили вопросы укрепления внутренней стабильности в стране.

"Мы с вами обсудим сегодня некоторые вопросы укрепления внутренней стабильности в условиях сегодняшнего дня", - сказал Путин в начале совещания.

Затем президент предложил выступить с докладами главам ФСБ, СВР и МВД Александру Бортникову, Сергею Нарышкину и Владимиру Колокольцеву.