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СНГ 04.08.2023 15:09

Путин обсуждает с членами СБ РФ вопросы укрепления стабильности в стране

Участники оперативного совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России обсудили вопросы укрепления внутренней стабильности в стране.

"Мы с вами обсудим сегодня некоторые вопросы укрепления внутренней стабильности в условиях сегодняшнего дня", - сказал Путин в начале совещания.

Затем президент предложил выступить с докладами главам ФСБ, СВР и МВД Александру Бортникову, Сергею Нарышкину и Владимиру Колокольцеву.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, СБ, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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