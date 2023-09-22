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СНГ 22.09.2023 15:35

Путин и члены СБ РФ обсудили отношения с ближайшими соседями и партнерами

Президент РФ Владимир Путин в пятницу обсудил с постоянными членами Совбеза России отношения с соседними странами, в том числе вопросы безопасности.

"Поговорим с вами сегодня о ситуации, связанной с развитием отношений с нашими ближайшими соседями, партнёрами. Объём работы у нас большой, здесь много всяких составляющих: экономика, вопросы гуманитарного сотрудничества, безопасности в регионе", - сказал он в начале оперативного заседания.

Затем глава государства предоставил слово для доклада директору ФСБ Александру Бортникову.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СБ, ЗАСЕДАНИЕ


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