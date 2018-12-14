Саммит ЕС подтвердил, что повторных переговоров по Brexit не будет

Европейский совет в своих заключениях подтвердил собственное постановление от 25 ноября 2018 года, в котором одобрил соглашение о Brexit и утвердил политическую декларацию.

"Союз поддерживает это соглашение и намерен приступить к его ратификации. Он не согласен на повторные переговоры", - сказано в тексте заключений, распространенном вечером в четверг в Брюсселе после первого дня заседаний саммита ЕС.