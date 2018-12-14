Де Мистура планирует на следующей неделе обсудить с представителями РФ, Ирана и Турции вопрос о сирийском конституционного комитета

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что в начале следующей недели в Женеве проведет переговоры с высокопоставленными представителями РФ, Ирана и Турции по вопросу об учреждении комитета по пересмотру конституции Сирии.
"По вопросу о создании Конституционного комитета беспрерывно шли консультации. В этом контексте спецпосланник де Мистура планирует в начале следующей недели в Женеве встретиться с высокопоставленными представителями Ирана, России и Турции", - говорится в сообщении женевского отделения ООН.
"Это произойдет в то время, как он завершает работу над оценкой возможности учреждения достойного доверия, сбалансированного и инклюзивного Конституционного комитета. Оценка будет представлена 20 декабря в СБ ООН", - отмечается в сообщении.
Также в нем говорится, что консультации проводятся в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН, совместного заявления по итогам стамбульского саммита при участии лидеров ФРГ, Франции, России и Турции и заявлений по итогам встреч в Сочи.
После встречи в Женеве он направится в Нью-Йорк для отчета по сирийской тематике перед Совбезом ООН.
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