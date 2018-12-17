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Дальнее зарубежье 17.12.2018 14:02

Популистские партии Италии готовы поддержать новый проект бюджета-2019

Правительство Италии и депутаты от популистских партий достигли соглашения по новому проекту бюджета на 2019 год, который больше соответствует требованиям Брюсселя, передает новостное агентство ANSA.

"Мы достигли соглашения по всем вопросам", - заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини после длительной воскресной встречи в Риме.

По его словам, бюджет "лежит в тех границах, которые должны удовлетворить ЕС".

На прошлой неделе премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что правительство страны смогло найти ресурсы, которые позволят уменьшить целевой показатель дефицита бюджета на следующий год до 2,04% ВВП с первоначально объявленных 2,4% ВВП.

Еврокомиссия отвергла первый вариант бюджета Италии, что грозило Риму существенным штрафом.

При этом правящая коалиция дала понять, что ни при каких обстоятельствах не готова обсуждать снижение дефицита до менее чем 2% ВВП, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

Дж.Конте рассчитывает провести бюджет через парламент до конца текущего года. Для этого, по данным ANSA, новый проект будет представлен Сенату, который обсудит его уже во вторник или в среду.

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Тэги: ИТАЛИЯ, БЮДЖЕТ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]