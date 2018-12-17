В Баку прошла выставка российских вузов

16 декабря 2018 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) прошла образовательная выставка, в которой приняли участие Астраханский государственный университет, Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» и Уральский государственный экономический университет.

Открыл выставку заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин.

Будущие абитуриенты ознакомились с рекламными стендами и материалами, имели возможность лично задать вопросы представителям российских университетов и получить их квалифицированную консультацию.