Парламент Азербайджана ратифицировал совместное заявление президентов Алиева и Путина по итогам переговоров в Сочи

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил на пленарном заседании во вторник совместное заявление президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина о приоритетных направлениях экономического сотрудничества, сообщает парламентский корреспондент «Интерфакс-Азербайджан».
Главы государств выступили с совместным заявлением по итогам переговоров, состоявшихся 1 сентябре текущего года в рамках визита И.Алиева в Сочи, где было достигнуто соглашение о развитии азербайджано-российского сотрудничества на период до 2024 года.
Также парламент утвердил азербайджано-российское межправительственное соглашение о таможенном контроле товаров, перемещаемых по линиям электропередачи и трубопроводным транспортом.
В совместном заявлении отмечается, что Россия и Азербайджан намерены вывести торгово-экономическое сотрудничество на качественно новый уровень. Президенты исходят из необходимости уделять основное внимание созданию наиболее благоприятных условий в торговле для развития взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, увеличению транзитно-транспортного потенциала на российско-азербайджанских участках международных транспортных коридоров с использованием технологий интеллектуальных транспортных систем, созданию совместных производств в перспективных отраслях национальных экономик и экспорта для их диверсификации и решения задач в области инновационного развития.
Кроме того, лидеры намерены уделить внимание развитию взаимодействия по внедрению инновационных подходов в области государственного управления, в том числе современных цифровых технологий в бюджетно-налоговой сфере, обмену опытом и сотрудничеству по применению передового программного обеспечения для использования в государственном секторе.
"Главы двух государств убеждены, что реализация подписанного в ходе официального визита президента Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию плана действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства", - отмечается в заявлении.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»