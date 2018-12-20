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20.12.2018 15:15

Банк Республика - самый активный банк, в проведении социальных и образовательных проектов.

19 декабря Ассоциация банков Азербайджана (АБА) провела мероприятие под названием «Банковские награды-2018» для награждения членов и партнеров организации по различным номинациям.

В мероприятии приняли участие представители банков, представители международных финансовых институтов страны, руководители экспертных групп, работающих при АБА и партнерских организаций.

Банк Республика, реализовавший в 2018 году множество полезных и успешных социальных и образовательных проектов, мероприятий посвященных финансовой грамотности, а также, предлагающий новые инновационные банковские продукты, признан самым активным банком страны по всем четырем номинациям:

• Корпоративная социальная ответственность

• Самый активный банк в поддержке образования

• Самый активный банк в повышении финансовой грамотности

• Член АБА, который внедряет инновационные платежные решения

По сообщению банка, в новом году банк продолжит реализацию проектов по поддержке детей, лишенных родительской опеки, спорта, культуры и образования, в рамках программы корпоративной социальной ответственности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]