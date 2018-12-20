Банк Республика - самый активный банк, в проведении социальных и образовательных проектов.

19 декабря Ассоциация банков Азербайджана (АБА) провела мероприятие под названием «Банковские награды-2018» для награждения членов и партнеров организации по различным номинациям.
В мероприятии приняли участие представители банков, представители международных финансовых институтов страны, руководители экспертных групп, работающих при АБА и партнерских организаций.
Банк Республика, реализовавший в 2018 году множество полезных и успешных социальных и образовательных проектов, мероприятий посвященных финансовой грамотности, а также, предлагающий новые инновационные банковские продукты, признан самым активным банком страны по всем четырем номинациям:
• Корпоративная социальная ответственность
• Самый активный банк в поддержке образования
• Самый активный банк в повышении финансовой грамотности
• Член АБА, который внедряет инновационные платежные решения
По сообщению банка, в новом году банк продолжит реализацию проектов по поддержке детей, лишенных родительской опеки, спорта, культуры и образования, в рамках программы корпоративной социальной ответственности.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»