Предоставление ВАДА доступа к допинг-пробам без возможности их изъятия нарушает условия восстановления РУСАДА - глава агентства

Непредоставление экспертам ВАДА возможности изъятия допинг-проб из московской лаборатории означает невыполнение первого условия восстановления РУСАДА, заявил гендиректор РУСАДА Юрий Ганус.
"Доступ к пробам без доступа к базе означает невыполнение первого условия восстановления РУСАДА, это бессмысленно. Мы должны искать возможности предоставить доступ, а не причины не предоставлять его", - сказал Ю.Ганус "Интерфаксу" в субботу.
Он выразил надежду, что до нового года Россия всё-таки предоставит возможность изъятия проб: "Надеюсь, на следующей неделе доступ предоставят, это возможно, если будут созданы условия для приезда специалистов. Пока этот вопрос не решён".
Ю.Ганус отметил, что "последствия невыполнения первого условия могут быть катастрофическими - все наши спортсмены потеряют возможность выступать на международных соревнованиях, а те международные соревнования, которые должны были быть проведены в нашей стране, могут быть перенесены в другие страны".
Накануне ВАДА сообщила о том, что эксперты агентства получили доступ к допинг-пробам, но не возможность их изъятия - согласно условиям, поставленным российской стороной, оборудование для этого должно быть сертифицировано и в России.
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