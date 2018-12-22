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Спорт 22.12.2018 20:38

Предоставление ВАДА доступа к допинг-пробам без возможности их изъятия нарушает условия восстановления РУСАДА - глава агентства

Непредоставление экспертам ВАДА возможности изъятия допинг-проб из московской лаборатории означает невыполнение первого условия восстановления РУСАДА, заявил гендиректор РУСАДА Юрий Ганус.

"Доступ к пробам без доступа к базе означает невыполнение первого условия восстановления РУСАДА, это бессмысленно. Мы должны искать возможности предоставить доступ, а не причины не предоставлять его", - сказал Ю.Ганус "Интерфаксу" в субботу.

Он выразил надежду, что до нового года Россия всё-таки предоставит возможность изъятия проб: "Надеюсь, на следующей неделе доступ предоставят, это возможно, если будут созданы условия для приезда специалистов. Пока этот вопрос не решён".

Ю.Ганус отметил, что "последствия невыполнения первого условия могут быть катастрофическими - все наши спортсмены потеряют возможность выступать на международных соревнованиях, а те международные соревнования, которые должны были быть проведены в нашей стране, могут быть перенесены в другие страны".

Накануне ВАДА сообщила о том, что эксперты агентства получили доступ к допинг-пробам, но не возможность их изъятия - согласно условиям, поставленным российской стороной, оборудование для этого должно быть сертифицировано и в России.

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Тэги: РОССИЯ, ВАДА, РУСАДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]