Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9366 RUR   0.0248 GBR   2.1547 TRY   0.3199

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.88 -2.29 Brent 54.35 -2.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 26 Дек 13° 27 Дек

Дальнее зарубежье 24.12.2018 15:59

Неизвестный открыл огонь из автомата по витрине ресторана в Брюсселе

Вооруженный огнестрельным оружием человек выстрелил несколько раз на улице дорогих бутиков авеню Луиз, сообщила в понедельник прокуратура бельгийской столицы.

"Свидетель видел человека стрелявшего из боевого оружия типа автомата Калашникова по витрине одного из ресторанов на авеню Луиз", - приводит сайт газеты "Суар" слова официального представителя прокуратуры Ине Ван Вимерш.

"Полиция обнаружила на месте три следа от пуль. На данный момент мы не располагаем сведениями о раненых", - сообщила представитель прокуратуры.

На момент стрельбы ресторан был закрыт. Стрелявший скрылся. В прокуратуре заявили, что свидетельств того, что это был теракт, нет.

Начато расследование, но пока никакой подозреваемый не идентифицирован, сообщают полицейские источники.

Они отмечают, что тип оружия еще предстоит подтвердить. Будет проведена баллистическая экспертиза.

Стрельба произошла возле дома 413. Речь идет о лаунж-ресторане "Ла Паризьен". Опрошенные жители соседних домов утверждают, что ничего не слышали.

Прилегающую к месту происшествия часть улицы полиция закрыла для движения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, БРЮССЕЛЬ, СТРЕЛЬБА


Похожие новости


Поезд в Брюсселе выкатился на автотрассу - СМИ Акция в Брюсселе в поддержку независимости Каталонии собрала около 45 тыс. человек В Брюсселе во время проведения полицейской спецоперации возникла перестрелка, ранен полицейский На главной площади Брюсселя выложен ковер из 700 тыс. цветов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]