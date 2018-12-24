ВТБ (Азербайджан) запускает новогоднюю акцию для клиентов

ВТБ (Азербайджан) в рамках специальной новогодней акции дарит клиентам, оформляющим дебетовые карты, дополнительные скидки и бонусы на ряд банковских услуг.
Приобретая премиальную карту Visa Gold илиVisa Platinum сроком на три года, клиенты получат скидку 30% на аренду индивидуальных банковских сейфовых ячеек и 10% - на продукт «Юрист-онлайн». А при оформлении карт Visa Classic, Visa Gold и Visa Platinum бесплатно предоставляется услуга СМС-уведомления на три месяца. Акция действует до 31 января 2019 года.
Начальник отдела методологии и разработки продуктов розничного бизнеса банка ВТБ (Азербайджан) Камила Шахбазова отметила: «Ежегодно в преддверии Нового года мы проводим для наших клиентов различные акции. В этот раз мы предоставили возможность воспользоваться наиболее востребованными услугами со скидками. Уверена, что эти бонусы станут приятным дополнением к оформленным картам».
ВС Азербайджана провели стрельбы из самоходных артустановок DANA
Спикер парламента Азербайджана проведет переговоры с президентом Ирана
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Саудовской Аравии
До конца 2018 года в Азербайджане будут действовать 8 центров «KOB Dostu»
Нефть ускорила падение, WTI опустилась ниже $45 за баррель
BP планирует провести операцию стимулирования 17 скважин на блоке АЧГ на Каспии
Экс-главе МБА Азербайджана предъявлены новые обвинения в финансовых махинациях на $2,8 млрд
Президент Азербайджана дал старт строительству пешеходного моста в жилом массиве Ag Seher
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Зиничеву присвоено звание генерал-полковника - пресс-служба МЧС РФ
Число жертв цунами в Индонезии возросло до 373 человек, почти 130 пропали без вести - СМИ
Рябков: в Москве считают требование США уничтожить ракету 9м729 неприемлемым и необоснованным
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»