Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9366 RUR   0.0248 GBR   2.1547 TRY   0.3199

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.88 -2.29 Brent 54.35 -2.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 26 Дек 13° 27 Дек

24.12.2018 16:36

ВТБ (Азербайджан) запускает новогоднюю акцию для клиентов

ВТБ (Азербайджан) в рамках специальной новогодней акции дарит клиентам, оформляющим дебетовые карты, дополнительные скидки и бонусы на ряд банковских услуг.

Приобретая премиальную карту Visa Gold илиVisa Platinum сроком на три года, клиенты получат скидку 30% на аренду индивидуальных банковских сейфовых ячеек и 10% - на продукт «Юрист-онлайн». А при оформлении карт Visa Classic, Visa Gold и Visa Platinum бесплатно предоставляется услуга СМС-уведомления на три месяца. Акция действует до 31 января 2019 года.

Начальник отдела методологии и разработки продуктов розничного бизнеса банка ВТБ (Азербайджан) Камила Шахбазова отметила: «Ежегодно в преддверии Нового года мы проводим для наших клиентов различные акции. В этот раз мы предоставили возможность воспользоваться наиболее востребованными услугами со скидками. Уверена, что эти бонусы станут приятным дополнением к оформленным картам».

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]