Золото подскочило до максимума за полгода на привлекательности защитных активов

Котировки фьючерсов на золото растут в понедельник и торгуются у максимального уровня с конца июня благодаря спросу на надежные активы на фоне обвала фондовых рынков и ослабления курса доллара.
Февральские контракты на нью-йоркской бирже Comex подорожали к 19:01 на 0,9% - до $1269,4 за унцию. За прошлую неделю золото стало дороже на 1,4%.
Минувшая неделя стала для американских фондовых индексов худшей с 2008 года, что подстегнуло спрос на защитные активы, включая иену и драгметаллы.
Тем временем американская валюта дешевеет на 0,5% к евро и на 0,75% к иене на фоне приостановки работы правительства США. Ослабление доллара является позитивным фактором для сырьевых товаров, включая золото.
"Думаю, что мы на пути к достижению целевой отметки в $1275 за унцию к концу года, и ситуация в США этому способствует, - говорит старший аналитик Think Markets Наим Аслам. - Слабость рынков акций также поддержит текущее ралли".
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