24 декабря 2018 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялось торжественное чествование победителей конкурса детского творчества «Земное и небесное», который был организован представительством Россотрудничества в Азербайджане и Бакинско-Азербайджанкой епархией Русской православный церкви.

Участников мероприятия приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр.

Победители конкурса детского творчества «Земное и небесное» были награждены в номинациях «Сочинение» и «Рисунок» дипломами, грамотами и памятными подарками.

С музыкальными номерами выступили артисты детского театра-студии «Гюнай» и учащаяся школы № 181 город Баку Лейла Муслимова.

Вели мероприятие воспитанники детского театра-студии «Гюнай» учащаяся школы № 189/190 города Баку Камилла Меджидова и учащийся школы № 11 города Сумгаита Игорь Штофенмахер.