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25.12.2018 12:16

Торжественное чествование победителей конкурса детского творчества «Земное и небесное»

24 декабря 2018 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялось торжественное чествование победителей конкурса детского творчества «Земное и небесное», который был организован представительством Россотрудничества в Азербайджане и Бакинско-Азербайджанкой епархией Русской православный церкви.

Участников мероприятия приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр.

Победители конкурса детского творчества «Земное и небесное» были награждены в номинациях «Сочинение» и «Рисунок» дипломами, грамотами и памятными подарками.

С музыкальными номерами выступили артисты детского театра-студии «Гюнай» и учащаяся школы № 181 город Баку Лейла Муслимова.

Вели мероприятие воспитанники детского театра-студии «Гюнай» учащаяся школы № 189/190 города Баку Камилла Меджидова и учащийся школы № 11 города Сумгаита Игорь Штофенмахер.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]