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Дальнее зарубежье 26.12.2018 09:03

Взрыв, вызвавший пожар, произошел в Транспортном университете Пекина - пожарная служба

В одной из лабораторий Транспортного университета китайской столицы в среду произошел пожар, сообщила городская пожарная служба.

По опубликованной ею информации, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 09:34 по местному времени (05:34 ). Пожар стал следствием взрыва в лаборатории, где студенты проводили опыты.

Пока о возможных жертвах и пострадавших не сообщается.

На видеороликах, появившихся в китайских СМИ, видно, что из здания на территории университета вырываются клубы плотного дыма.

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Тэги: КИТАЙ, ПЕКИН, УНИВЕРСИТЕТ, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]