Взрыв, вызвавший пожар, произошел в Транспортном университете Пекина - пожарная служба

В одной из лабораторий Транспортного университета китайской столицы в среду произошел пожар, сообщила городская пожарная служба.

По опубликованной ею информации, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 09:34 по местному времени (05:34 ). Пожар стал следствием взрыва в лаборатории, где студенты проводили опыты.

Пока о возможных жертвах и пострадавших не сообщается.

На видеороликах, появившихся в китайских СМИ, видно, что из здания на территории университета вырываются клубы плотного дыма.