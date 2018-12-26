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Финансы 26.12.2018 10:03

Амиров сменил Мамедова в руководстве СФС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник утвердил изменения в составе Совета финансовой стабильности (СФС).

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Согласно изменениям, председателем совета теперь является помощник президента по вопросам экономической политики и промышленности. До сих пор советом руководил премьер-министр. Таким образом, Натиг Амиров сменил на посту председателя СФС Новруза Мамедова.

Кроме этого, расширен состав Совета. В частности, в его состав включены помощник президента по вопросам аграрной политики, а также два помощника первого вице-президента Азербайджана.

В связи с изменением в уставе Палаты по надзору за финансовыми рынками, в СФС ее теперь будет представлять председатель правления (ранее председатель совета директоров).

В новом составе совета остались министр финансов, министр экономики, председатель правления Центрального банка и исполнительный директор Госнефтефонда.

Глава государства поручил секретариату первого вице-президента направить в СФС предложения по двум кандидатурам. В настоящее время у первого вице-президента Азербайджана 6 помощников – Анар Алекберов, Юсуф Мамедалиев, Эльчин Амирбеков, Гюндуз Керимов, Эмин Гусейнов и Халид Ахадов.

Совет финансовой стабильности создан в Азербайджане 15 июля 2016 года в соответствии с указом президента И.Алиева. Целью совета является обеспечение финансовой и макроэкономической стабильности

А.Мамедов

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Тэги: СФС, СОСТАВ, ИЗМЕНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]