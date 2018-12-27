Новогодний марафон в Баку

26 декабря с.г. в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялась праздничная новогодняя встреча с учителями русского языка и учителями, преподающими на русском языке в Азербайджане.

Гостей приветствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Михаил Бочарников, руководитель представительства Россотрудничества Валентин Денисов в Азербайджанской Республике и депутат Милли Меджлиса (Парламента) Азербайджанской Республики, председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин.

Они выразили благодарность педагогам за большую работу по сохранению в Азербайджане русского языка, организации и проведению многих совместных проектов, в том числе ежегодной Республиканской олимпиады по русскому языку и литературе, «Пушкинианы». Посол России отметил, что совместная работа значительно способствует развитию гуманитарных связей между народами России и Азербайджана.

Состоялся праздничный концерт, который представили участники детского эстрадного ансамбля «Старт» Дома культуры «Достлуг» из города Сумгаита (директор Аслан Фатуллаев, руководитель ансамбля Вадим Джавадов).

В течение последних дней, в РИКЦ состоялись шесть детских новогодних праздников. В них приняли участие более 300 детей - слушателей курсов русского языка Учебно-методического центра и студий Центра детского творчества, действующих в РИКЦ.

Все участники детских праздников получили праздничные новогодние подарки от Посольства России и представительства Россотрудничества в Азербайджане.

В ближайшие дни друзей РИКЦ ожидает еще немало новогодних сюрпризов.