Банки в Азербайджане сократили за 11 месяцев чистую прибыль на 48%

Суммарная чистая прибыль банков в Азербайджане за январь-ноябрь 2018 года составила 306,3 млн манатов, что на 48,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
В январе-ноябре 2018 года процентные доходы банков составили 1 млрд 596,6 млн манатов (спад на 7,8% по сравнению с январем-ноябрем 2017 года - ИФ), в том числе 1 млрд 115 млн манатов по выданным кредитам (спад на 12,9%).
Непроцентные доходы банков за отчетный период составили 500,1 млн манатов (спад на 42,7%).
Процентные расходы банков в январе-ноябре 2018 года составили 536 млн манатов (спад на 32,7%), в том числе по депозитам – 349,6 млн манатов (рост на 0,2%).
Непроцентные расходы банков составили 916,7 млн манатов (рост на 4,9%).
Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам 11 месяцев составила 644 млн манатов (спад на 31,1%), выплаты по налогу на прибыль – 32,1 млн манатов. При этом на формирование резервов банки в отчетном периоде направили 303,4 млн манатов (спад на 4,2%). В результате чистая прибыль банковского сектора в январе-ноябре 2018 года составили 306,3 млн манатов.
Чистая прибыль банков в Азербайджане в 2017 году составила 883,6 млн манатов.
А. Мамедов
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