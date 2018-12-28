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Финансы 28.12.2018 12:13

Банки в Азербайджане сократили за 11 месяцев чистую прибыль на 48%

Суммарная чистая прибыль банков в Азербайджане за январь-ноябрь 2018 года составила 306,3 млн манатов, что на 48,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

В январе-ноябре 2018 года процентные доходы банков составили 1 млрд 596,6 млн манатов (спад на 7,8% по сравнению с январем-ноябрем 2017 года - ИФ), в том числе 1 млрд 115 млн манатов по выданным кредитам (спад на 12,9%).

Непроцентные доходы банков за отчетный период составили 500,1 млн манатов (спад на 42,7%).

Процентные расходы банков в январе-ноябре 2018 года составили 536 млн манатов (спад на 32,7%), в том числе по депозитам – 349,6 млн манатов (рост на 0,2%).

Непроцентные расходы банков составили 916,7 млн манатов (рост на 4,9%).

Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам 11 месяцев составила 644 млн манатов (спад на 31,1%), выплаты по налогу на прибыль – 32,1 млн манатов. При этом на формирование резервов банки в отчетном периоде направили 303,4 млн манатов (спад на 4,2%). В результате чистая прибыль банковского сектора в январе-ноябре 2018 года составили 306,3 млн манатов.

Чистая прибыль банков в Азербайджане в 2017 году составила 883,6 млн манатов.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БАНКИ, ПРИБЫЛЬ, ЧИСТАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]