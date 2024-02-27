Банки в Азербайджане в январе увеличили активы на 0,2%, прибыль – на 10%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 31 января 2024 года оцениваются в 49 млрд 296,77 млн манатов, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Как сообщалось ранее, на 31 декабря 2023 года активы банков в Азербайджане составляли 49 млрд 178,19 млн манатов. Таким образом, в январе 2024 года активы банков выросли на 0,2%, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

В январе суммарные активы банков увеличились на 118,6 млн манатов (в декабре 2023г: + 3 млрд 5,7 млн манатов).

Объем средств банков на корреспондентских счетах в Центробанке в январе по сравнению с концом 2023 года сократился на 11,3% - до 5 млрд 668,1 млн манатов.

Кредитный портфель банков на конец января составил 23 млрд 566,35 млн манатов (рост на 1,7%).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане равна 6 млрд 152,37 млн манатов (рост на 1,5%).

Обязательства банков равны 43 млрд 144,39 млн манатов (рост на 0,1%). В том числе, обязательства банков перед Центробанком Азербайджана оцениваются в 47,1 млн манатов (без изменений). Депозитный портфель в банках составляет 34 млрд 995,4 млн манатов (рост на 1,3%), в том числе вклады населения - 12 млрд 831,2 млн манатов (рост на 2%).

По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков в январе 2024 года составила 99,6 млн манатов (рост на 10,3% по сравнению с январем 2023 года - ИФ).

За отчетный период процентные доходы банков составили 320,98 млн манатов (рост на 17,3%), в том числе 239,7 млн манатов по выданным кредитам (рост на 19,9%).

Непроцентные доходы банков составили 141,7 млн манатов (рост на 67,5%).

Процентные расходы банков составили 86,4 млн манатов (рост на 28,6%), в том числе по депозитам – 62,1 млн манатов (рост на 29,4%).

Непроцентные расходы банков равны 225,3 млн манатов (рост на 49,5%).

Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам января 2024 года составила 143,55 млн манатов (рост на 6,7%).

В целом, суммарная доналоговая прибыль банков в отчетный период оценивается в 121,5 млн манатов (рост на 7,5%), выплаты по налогу на прибыль – 21,88 млн манатов (спад на 3,6%).

На 31 января 2024 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 23 банка, в том числе в 9 банках имеется иностранный капитал (на конец 2023г - в 9 банках).

В целом, банки имеют сеть из 475 филиалов (без изменений по сравнению с показателем на конец 2023 года) и 104 отделения (96 - на конец 2023г).

В банковском секторе Азербайджана работают 23 633 человека (рост на 0,3% по сравнению с показателем на конец 2023г - ИФ).

Х.Насирзаде





