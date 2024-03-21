Активы фининститутов Китая выросли на 9,9% в 2023 году

Совокупный объем активов китайских финансовых институтов по состоянию на конец 2023 года составлял 461,09 трлн юаней (около $65 трлн), увеличившись за год на 9,9%, по данным Народного банка Китая.
В том числе активы банков выросли на 10% - до 417,29 трлн юаней. Показатель компаний сектора ценных бумаг повысились на 5,6% и достигли 13,84 трлн юаней.
Представители страховой отрасли продемонстрировали рост активов на 10,4% - до 29,96 трлн юаней, приводит данные НБК агентство "Синьхуа".
Общий объем обязательств фининститутов страны увеличился за год на 10,1% и составлял на конец декабря 420,78 трлн юаней. В том числе в банковском секторе он вырос на 10,1% - до 383,12 трлн юаней, в страховом - на 11,4%, до 27,22 трлн юаней, в сфере ценных бумаг - на 5,5%, до 10,43 трлн юаней.
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