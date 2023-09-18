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Финансы 18.09.2023 19:01

Китайский ЦБ снял ограничения на импорт золота для банков - FT

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) снял временные ограничения на импорт золота, введенные в отношении некоторых кредитных организаций для поддержки юаня, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, центробанк смягчил неофициальные ограничения на прошлой неделе и отменил их в пятницу.

Китайский ЦБ регулирует импорт золота с помощью системы квот для коммерческих банков.

Для сдерживания роста покупок этого металла в качестве страховки от ослабления национальной валюты в августе в КНР были снижены квоты для банков на его импорт и прекращена их выдача.

НБК также предостерег на минувшей неделе от игры на ослабление юаня и ввел меры для его поддержки, включая снижение требований в отношении валютных резервов банков.

В начале сентября курс юаня к доллару США достиг минимума за 16 лет, но с тех пор восстановился. Связано ли с этим снятие ограничений на импорт золота, неясно, говорят источники газеты.

В НБК отказались от комментариев, пишет британское издание.

Спред между ценами на золото в Шанхае и Лондоне сократился с рекордного $121 за тройскую унцию в прошлый четверг до $76 в понедельник, указывает FT со ссылкой на данные публичных торгов.

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Тэги: КИТАЙ, БАНКИ, ЗОЛОТО, ОГРАНИЧЕНИЯ


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