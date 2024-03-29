Банки в Азербайджане в январе-феврале сократили активы на 0,9%, прибыль – увеличили на 34,7%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 29 февраля 2024 года оцениваются в 48 млрд 735,67 млн манатов, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Как сообщалось ранее, на 31 декабря 2023 года активы банков в Азербайджане составляли 49 млрд 178,19 млн манатов. Таким образом, в январе-феврале 2024 года активы банков сократились на 0,9%, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

В феврале суммарные активы банков сократились на 561,1 млн манатов (в январе: +118,6 млн манатов).

Объем средств банков на корреспондентских счетах в Центробанке в январе-феврале по сравнению с концом 2023 года сократился на 1,9% - до 6 млрд 266,3 млн манатов.

Кредитный портфель банков на конец февраля составил 23 млрд 833 млн манатов (рост на 2,8%).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане равна 6 млрд 187,25 млн манатов (рост на 2%).

Обязательства банков равны 42 млрд 548,4 млн манатов (спад на 1,3%). В том числе, обязательства банков перед Центробанком Азербайджана оцениваются в 47,1 млн манатов (без изменений). Депозитный портфель в банках составляет 34 млрд 959,3 млн манатов (рост на 1,2%), в том числе вклады населения - 13 млрд 3,6 млн манатов (рост на 3,3%).

По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков в январе-феврале 2024 года составила 209,84 млн манатов (рост на 34,7% по сравнению с январем-февралем 2023 года - ИФ).

За отчетный период процентные доходы банков составили 641,7 млн манатов (рост на 16,8%), в том числе 482,19 млн манатов по выданным кредитам (рост на 19,1%).

Непроцентные доходы банков составили 269,55 млн манатов (рост на 51,5%).

Процентные расходы банков составили 172,47 млн манатов (рост на 28,7%), в том числе по депозитам – 125,46 млн манатов (рост на 30,3%).

Непроцентные расходы банков равны 427,8 млн манатов (рост на 29,5%).

Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам января-февраля 2024 года составила 298,27 млн манатов (рост на 19%).

В целом, суммарная доналоговая прибыль банков в отчетный период оценивается в 257,98 млн манатов (рост на 29%), выплаты по налогу на прибыль – 48,1 млн манатов (рост на 8,8%).

На 29 февраля 2024 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 23 банка, в том числе в 9 банках имеется иностранный капитал (на конец 2023г - в 9 банках).

В целом, банки имеют сеть из 475 филиалов (без изменений по сравнению с показателем на конец 2023 года) и 104 отделения (96 - на конец 2023г).

В банковском секторе Азербайджана работают 23 878 человек (рост на 1,3% по сравнению с показателем на конец 2023г - ИФ).

Х.Насирзаде