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ТЭК 28.12.2018 12:48

Проектный институт SOCAR наладит производство наночастиц для процессов нефтедобычи и бурения

Научно-исследовательский институт «Neftqazelmtadqiqatlayiha» компании SOCAR начал эксплуатацию оборудования по производству наночастиц, говорится в сообщении SOCAR.

«Новое оборудование спроектировано совместно с российской компанией «Ростовые технологии» с учетом расширения направлений и географии применения нанотехнологий в рамках программы «Нанонефть на 2016-2020гг» и ожидаемым в этом связи существенным ростом количества используемых металлических наночастиц. Кроме того, для данного оборудования была разработана производственная технология, основанная на методе электрического взрыва», - отмечается в информации.

По данным SOCAR, новое оборудование позволит институту Neftqazelmtadqiqatlayiha производить металлические наночастицы разного размера. Технологический процесс будет осуществляться в закрытом виде, без применения химических веществ, и с небольшим расходом инертного газа.

«С помощью нового прибора будут производиться наночастицы из различных металлов с площадью поверхности 25-30 кв. метров/грамм и размером 20-100 нанометров. Полученная продукция затем будет использоваться в изготовлении наносистем для повышения эффективности бурения, добычи и прочих производственных процессов», - отмечается в информации.

«Пуск в эксплуатацию оборудования для производства металлических и неметаллических наночастиц, в первую очередь, послужит снижению и расходов компании, направляемых на эту сферу, и устранит зависимость от их приобретения за рубежом. Готовая продукция в перспективе может быть использована в других структурах внутри страны», - сообщил первый вице-президент SOCAR Хощбахт Юсифзаде, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Департамент «Нанотехнологии» SOCAR занимается разработкой, исследованием и внедрением нанотехнологий в нефтегазовой промышленности. В частности, наносистемы на базе использованных наночастиц используются в процессах добычи, бурения, транспортировки нефти, в нефтехимической и экологической областях.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, НАНОЧАСТИЦЫ, ПРОИЗВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]