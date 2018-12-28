Проектный институт SOCAR наладит производство наночастиц для процессов нефтедобычи и бурения

Научно-исследовательский институт «Neftqazelmtadqiqatlayiha» компании SOCAR начал эксплуатацию оборудования по производству наночастиц, говорится в сообщении SOCAR.
«Новое оборудование спроектировано совместно с российской компанией «Ростовые технологии» с учетом расширения направлений и географии применения нанотехнологий в рамках программы «Нанонефть на 2016-2020гг» и ожидаемым в этом связи существенным ростом количества используемых металлических наночастиц. Кроме того, для данного оборудования была разработана производственная технология, основанная на методе электрического взрыва», - отмечается в информации.
По данным SOCAR, новое оборудование позволит институту Neftqazelmtadqiqatlayiha производить металлические наночастицы разного размера. Технологический процесс будет осуществляться в закрытом виде, без применения химических веществ, и с небольшим расходом инертного газа.
«С помощью нового прибора будут производиться наночастицы из различных металлов с площадью поверхности 25-30 кв. метров/грамм и размером 20-100 нанометров. Полученная продукция затем будет использоваться в изготовлении наносистем для повышения эффективности бурения, добычи и прочих производственных процессов», - отмечается в информации.
«Пуск в эксплуатацию оборудования для производства металлических и неметаллических наночастиц, в первую очередь, послужит снижению и расходов компании, направляемых на эту сферу, и устранит зависимость от их приобретения за рубежом. Готовая продукция в перспективе может быть использована в других структурах внутри страны», - сообщил первый вице-президент SOCAR Хощбахт Юсифзаде, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Департамент «Нанотехнологии» SOCAR занимается разработкой, исследованием и внедрением нанотехнологий в нефтегазовой промышленности. В частности, наносистемы на базе использованных наночастиц используются в процессах добычи, бурения, транспортировки нефти, в нефтехимической и экологической областях.
Н.Аббасова
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