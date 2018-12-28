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Оборона 28.12.2018 13:13

Глава оборонного ведомства Азербайджана ознакомился с новым учебно-тренировочным центром по подготовке специалистов БПЛА

Глава Минобороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав ведомства приняли участие в открытии нового учебно-тренировочного центра специалистов по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

З.Гасанову доложили, что основной целью центра является подготовка высокопрофессиональных кадров по различным видам БПЛА, имеющихся на вооружении азербайджанской армии.

Было отмечено, что самое современное оборудование и тренажеры, установленные в учебном центре, а также проведение теоретических и практических занятий позволяют организовать учебный процесс на высоком уровне, обеспечить функциональность системы БПЛА в различных оперативных, тактических и метеорологических условиях и совершенствовать навыки экипажей по своевременному и точному выполнению боевых задач.

Кроме того, центр также обеспечивает проведение научно-технических работ, изучение передового опыта в этой сфере и проведение испытаний новых систем БПЛА.

Руководство министерства ознакомилось с комнатами для инженеров, операторов-пилотов, анализа полетов, симуляторных тренажеров, а также другими служебными и административными помещениями.

В ходе осмотра хранящихся в ангаре центра БПЛА местного производства, имеющих различные назначения, а также установленную на территории многофункциональную станцию, министру обороны было доложено о их тактико-технических характеристиках и возможностях применения.

Затем министр обороны определил задачи для командования в связи с расширением материально-технической и учебной базы центра.

Ф.Исазаде

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Тэги: ОБОРОНА, БПЛА, ЦЕНТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]