В Бразилии пройдет инаугурация президента Болсонару

В Бразилии в первый день 2019 года будет приведен к присяге избранный президент Жаир Болсонару.

Ж.Болсонару был избран новым президентом Бразилии по итогам второго тура выборов, которые состоялись в октябре 2018 года, заручившись поддержкой 55% избирателей.

Ожидается, что на церемонии инаугурации будут присутствовать порядка 500 тыс. человек. Перед событием в столице Бразилии были усилены меры безопасности. Так, следить за порядком будут около 3 тыс. сотрудников полиции и военных, в воздух поднимутся истребители для патрулирования неба над столицей, будут установлены зенитные ракеты.

Ж.Болсонару 63 года. Он победил на выборах, баллотировавшись от ультраправой Социал-либеральной партии Бразилии.

В политике Ж.Болсонару оказался после падения военного режима в 1985 году, во времена которого он был военнослужащим. На протяжении 27 лет политической карьеры он девять раз менял партии и семь раз избирался депутатом Нацконгресса страны. Его основное послание своим избирателям заключалось в том, что Бразилии нужна "железная рука", которой он готов стать, чтобы избавить страну от коррупции, насилия, нищеты и прочих проблем, в которых погрязло государство.

"Да, я поддерживаю диктатуру! Мы никогда не решим тяжелые национальные проблемы с этой безответственной демократией", - говорил он.

Также Ж.Болсонару в ходе предвыборной кампании заявил о готовности решительно бороться со своими политическими оппонентами, пошутив, что собирается "перестрелять всех сторонников Партии трудящихся в штате Акри" на северо-западе Бразилии, который традиционно поддерживает левых политиков. В начале сентября прошлого года на ультраправого политика было совершено нападение с ножом, после которого он перенес две операции.

Источник в Госдуме сообщил ранее "Интерфаксу", что на инаугурации Ж.Болсонару от имени РФ будет присутствовать председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Инаугурация состоится 1 января, председатель Госдумы Вячеслав Володин возглавит делегацию РФ на этом мероприятии", - сказал собеседник агентства.

Делегацию США, которая отправится на инаугурацию избранного президента Ж.Болсонару, возглавит госсекретарь США Майк Помпео. "С 31 декабря по 2 января госсекретарь Помпео возглавит президентскую делегацию в Бразилиа, которая примет участие в инаугурации избранного президента Бразилии Жаира Болсонару",- говорится в сообщении госдепа США.

На инаугурации будет присутствовать израильский премьер Биньямин Нетаньяху, который прибыл в страну заранее для проведения переговоров с Ж.Болсонару. Ранее бразильский президент пообещал вслед за США перенести диппредставительство своей страны из Тель-Авива в Иерусалим.

Кроме того, президент Чили Себастьян Пиньера и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отличающиеся правыми взглядами, также приедут на инаугурацию Ж.Болсонару.

Представители партий левого толка Бразилии объявили бойкот этой инаугурации. Причем Партия трудящихся, кандидат от которой Фернанду Аддад проиграл Ж.Болсонару на выборах, заявила, что она признает законность результатов голосования, но ее члены не пойдут на церемонию, поскольку таким образом хотят выразить протест избирательному процессу - на выборы не был допущен кандидат от этой партии, отбывающий тюремный срок экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва. Также представители Коммунистической партии Бразилии не придут на церемонию.