Интернет-регулятор Китая приостановил ряд новостных сервисов Baidu и Sohu на неделю

Управление по вопросам киберпространства КНР, главный интернет-регулятор страны, в четверг приостановил работу ряда новостных сервисов Baidu Inc. и Sohu.com Ltd. на неделю в рамках возобновившейся кампании по зачистке китайского сегмента интернета.

На сайте регулятора с 3 января объявлена шестимесячная кампания по борьбе с распространением в интернете "негативной и вредоносной" информации.

Как пишет гонконгская газета The South China Morning Post, под временным запретом оказались как новостные веб-сайты, так и мобильные приложения компаний. Ограничения вступили в силу в 15:00 по Пекину (10:00 мск) 3 января.

Китайские власти утверждают, что через эти сервисы распространялась "информация вульгарного характера", которая наносила ущерб "экологии общественного мнения в киберпространстве".

Baidu News, главная новостная платформа Baidu, через мессенджер Weibo объявила, что будет выполнять указания властей и усовершенствует свою работу требуемым образом "в целях здорового развития отрасли".

Ожидается, что и Baidu, и Sohu, предпримут необходимые меры до 10 января. До тех пор их новостные сервисы не будут обновляться или публиковать новые сообщения.

Число интернет-пользователей в Китае превышает 800 млн человек.