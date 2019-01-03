Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9323 RUR   0.0245 GBR   2.1332 TRY   0.3141

Цена на нефть

    $/bbl WTI 46.54 1.13 Brent 54.91 1.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 6 Янв 11° 7 Янв 11°

Дальнее зарубежье 03.01.2019 15:04

Интернет-регулятор Китая приостановил ряд новостных сервисов Baidu и Sohu на неделю

Управление по вопросам киберпространства КНР, главный интернет-регулятор страны, в четверг приостановил работу ряда новостных сервисов Baidu Inc. и Sohu.com Ltd. на неделю в рамках возобновившейся кампании по зачистке китайского сегмента интернета.

На сайте регулятора с 3 января объявлена шестимесячная кампания по борьбе с распространением в интернете "негативной и вредоносной" информации.

Как пишет гонконгская газета The South China Morning Post, под временным запретом оказались как новостные веб-сайты, так и мобильные приложения компаний. Ограничения вступили в силу в 15:00 по Пекину (10:00 мск) 3 января.

Китайские власти утверждают, что через эти сервисы распространялась "информация вульгарного характера", которая наносила ущерб "экологии общественного мнения в киберпространстве".

Baidu News, главная новостная платформа Baidu, через мессенджер Weibo объявила, что будет выполнять указания властей и усовершенствует свою работу требуемым образом "в целях здорового развития отрасли".

Ожидается, что и Baidu, и Sohu, предпримут необходимые меры до 10 января. До тех пор их новостные сервисы не будут обновляться или публиковать новые сообщения.

Число интернет-пользователей в Китае превышает 800 млн человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ИНТЕРНЕТ, НОВОСТИ, ОГРАНИЧЕНИЯ


Похожие новости


Google инвестирует $550 млн в китайского интернет-ритейлера JD.com Продажи Alibaba в День одиноких людей достигли нового рекорда

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]